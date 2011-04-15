Ждем продолжения роста, хоть и более слабого

Рынок акций вчера неплохо отыграл новость о нежелании Трампа вводить новые санкции в отношении России и намерение встретиться с Путиным. Среднесрочно эти высказывания будут оказывать позитивное влияние на российские активы, пока не появится нового негатива.

​Чуть более процента прибавили фьючерсы на акции Сбербанка на вечерней сессии после 8-процентного роста базового актива днем. Этот хороший знак для рынка в целом – рост Сбера будет стимулировать и покупки других активов. Скорее всего, сегодня с утра Сбербанк попробует закрепиться выше 210 руб за акцию.

​В связи с ослаблением политической напряженности следует уделять больше внимания чисто рыночному фону, который сегодня выглядит в пользу «быков». Так, американский рынок акций вырос вчера примерно на процент, около 0,2% прибавляются фьючерсы на фондовые индексы США сейчас.

​На 0,6% растет нефть, опять торгуясь выше 72 долларов за баррель. Сегодня ждем публикации данных Минэнерго США по запасам и добыче за прошлую неделю. Пока рынок ждет снижения запасов нефти в США на 1,4 млн до 427,2 млн баррелей.

​Рост нефти хоть и не сильно, но поддержит отечественный рынок акций и рубль, который вчера остался на отметке 61,5 руб за доллар и не решился всерьез тестировать отметку 61. Мы ждем сегодня небольшого укрепления рубля, возможно подхода его вплотную к уровню 61 руб за доллар.

​В связи с этим ждем небольшого положительного открытия рынка и продолжения осторожных покупок акций в течение дня. Однако следует помнить, что инвесторы сейчас напуганы и при любой опасности продажи могут быть сильными.







Алексей Антонов, aналитик АЛОР БРОКЕР











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