Деэскалация, Brent по $72, риски торговых войн

Инвесторы, вероятно, воспримут последние шаги США и России как признаки деэскалации. Так, США отказались от введения новых санкций, а Россия – от голосования по законопроекту, который предусматривает введения контрсанкций против американских компаний. Кроме того, Brent вновь подбирается к уровню $72 за барр. под влиянием целого ряда факторов, включая неожиданное сокращение запасов энергоресурсов в США (по данным API), риски перебоев в поставках (ввиду угрозы новых санкций США против Ирана, потенциального расширения конфликта на Ближнем Востоке) и снижение объемов добычи в Венесуэле из-за политико-экономического кризиса. Ложка дегтя – возобновление угрозы торговых войн между Китаем и США.

Рост в США, смешанная динамика в Азии. США (S&P 500 +1.07%, DJIA +0.87%, NASDAQ +1.74%), Азия (Hang Seng -1.06%, Shanghai -1.18%, Nikkei +1.02%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.23%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $71.97 за барр. – выше открытия.

Вчера pоссийские индексы начали день рывком вверх и росли в течение всего дня. Главным драйвером стал неожиданный разворот позиции США в отношении новых санкций против России, что указывает на перспективы деэскалации, а также возможное смягчение ответных действий Кремля. Позитивные данные из Китая поддержали спрос на сырье.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.18% до $71.7 за барр.), рубль ослаб к доллару до 61.52, РТС (+3.35%), индекс МосБиржи (+2.22%).







Марк Брэдфорд, аналитик БКС Глобал Маркетс





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