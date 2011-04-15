Рубль поддержит нефть и ОФЗ

Пара USD/RUB выросла на 39 копеек – 61,56 рубля, пара EUR/RUB - на 41 копейку, до 76,13 рубля на фоне неопределенности по введению новых санкций США, свидетельствуют данные Libertex. Также свою роль сыграли котировки нефти, которые двигались разнонаправлено, но в итоге закрылись в небольшом плюсе. К закрытию торгов цена на нефть марки Brent поднялась на 0,4% - до 71,7 доллара за баррель.

Индексы США закрылись ростом на статистических данных по промышленному производству и рынку недвижимости страны. Также росту индексов помогли позитивные ожидания отчетностей компаний. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник вырос на 0,87%, до 24786,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,74%, до 7281,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,07%, до 2706,39 пункта, по данным Libertex.

С утра азиатские рынки растут в пределах 0,35-1,42% на фоне снижения геополитических риской, а также вслед за позитивной динамикой американских индексов. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,8%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,61%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,37%, японский Nikkei 225 – 1,42%. Цена на нефть на утренних торгах поднимается на 0,75% - до 72,12 доллара за баррель. Росту нефти способствовали данные по запасам энергоносителей от Американского института нефти, согласно которым за неделю, завершившуюся 13 апреля, запасы нефти в США снизились на 1,05 миллиона баррелей. В целом перед открытием торгов складывается позитивный внешний фон, на котором рубль может предпринять попытки укрепиться. К тому же Минфин возобновит свои предложения по ОФЗ, прерванные неделю ранее. Во вторник пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,04-62,08 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,47-76,13 рубля.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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