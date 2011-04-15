Brent снова на коне

На рынке нефти произошел новый прорыв. Brent не только закрепилась над уровнем 73, но и обновила максимумы 3,5-летней давности у отметки 74. По итогам торговых суток котировки показали максимальный с 10 апреля прирост.

После некоторой паузы быки по Brent собрались с силами и решились на следующий рывок. Поводов для этого набралось немало. Во-первых, это приличные данные от API и Минэнерго. Запасы нефти и нефтепродуктов в обоих случаях сократились сильнее прогнозов, что позволило котировкам проигнорировать очередной прирост добычи на 0,1% до нового рекордного максимума 10,54 млн баррелей в сутки.

Еще более ощутимую поддержку рынок получил на фоне спекуляций в преддверии встречи мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоится завтра в Саудовской Аравии. В рамках этого события трейдеры ждут позитивных комментариев экспортеров, которые дают понять, что готовы к продлению сделки и бессрочному сотрудничеству в таком формате.

Особенно большие надежды возлагаются на самих саудитов, которые по-прежнему заинтересованы в дорогой нефти, причем не только из-за предстоящего IPO ее госкомпании, но и по причине потребности финансирования своих масштабных экономических реформ.

В краткосрочной перспективе не исключена новая волна спроса, но для уверенного пробоя уровня 74 котировкам потребуется свежий катализатор. Учитывая высоту текущих уровней часть игроков, вероятно, решится на фиксацию прибыли до конца недели.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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