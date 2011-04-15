Санкции отложены, нефть на максимумах, рубль перестал падать и привыкает к новой реальности

В среду, 18 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 70 коп. (-1,15%), до 60,85 руб., курс евро – на 84 коп. (-1,11%), до 75,25 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (-1,36%), а в паре евро/рубль – 486,5 млн евро (-4,10%).

Банк России с 19 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,5539 руб., что выше предыдущего дня на 40,85 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 76,0868 руб. По сравнению с предыдущим значением курс европейской валюты повысился на 24,20 коп.

Торги по курсу рубля завершились ростом. Его укреплению способствовали несколько факторов: повышение цен на нефть, аукционы Минфина РФ, отложение новых антироссийских санкций.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,65%, до $73,48 за баррель. Поддержку нефтяному рынку оказали данные Минэнерго США, которые отразили сокращение запасов сырой нефти и нефтепродуктов.

Согласно последним еженедельным данным, запасы сырой нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,07 млн, до уровня 427,57 млн баррелей (прогноз был -0,5 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 2,97 млн баррелей (прогноз был -0,23 млн баррелей), запасы дистиллятов – на 3,11 млн баррелей (прогноз был -0,27 млн баррелей). Добыча нефти в США выросла на 15 тыс., до уровня 10,54 млн баррелей в сутки (но эту информацию проигнорировали).

Минфин РФ на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 13 млрд рублей из предложенных 20 млрд рублей. Один аукцион провалился. По второму аукциону спрос превысил предложение в 3 раза. Индекс RGBI вырос на 0,08%, до 142,49.

Снизилась вероятность введения новых антироссийских санкций. Штаты сообщили МИД РФ, что не планируют вводить новые санкции. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет новые санкции в отношении России тогда, когда сочтет, что Москва их заслужила. Но судя по всему, ждать долго не придется, введут быстро. Представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что новые российские санкции рассматриваются.

В четверг, 19 апреля, нефтяной рынок продолжит оказывать положительное влияние на рублёвые пары. Несть марки Brent стоит $73,89 за баррель (+0.14%). Учитывая факторы, которые в среду оказывали влияние на динамику курса рубля, по рублевым парам стоит ожидать консолидации на текущих уровнях. Должно пройти не меньше недели, чтобы участники рынка оценили риски от инвестиций в российские активы. Я сам по рублю остаюсь в лагере «медведей» и покупать его желания не возникло. Сегодня с наибольшей вероятностью курсы доллара и евро останутся торговаться на достигнутых ранее уровнях или очень близко к ним.





Владислав Антонов, аналитик Альпари







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