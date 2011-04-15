Неуклонный рост городского населения привел к необходимости поиска инновационных путей, направленных на эффективное распределение ограниченных энергетических ресурсов и мощностей в максимально короткие сроки и за минимальную цену. Реалии сегодня таковы: 1,3 млрд. человек не имеют доступа к электроэнергии, 2,7 млрд. человек «готовят на дровах» в XXI веке. Звучит как плохая шутка, но к сожалению, в ней слишком много «доли правды». Естественный прирост населения приведет к тому, что потребление электроэнергии к 2035 г. по оценкам аналитиков вырастет на 40–50%.Как же выжить в условиях ограниченных ресурсов? Важным преимуществом цифровой энергетики является ее экономичность, экологичность и более высокие стандарты качества. Переход на возобновляемые источники энергии, рост распределенной энергетики, применение энергосберегающих технологий, развитие сетевой инфраструктуры – вот главные плюсы, показывающие целесообразность данного перехода уже сейчас. Изменения должны коснуться, в первую очередь, сектора электроэнергетики распределительных сетей ниже 110 кВ. По прогнозам экспертов, к 2035 г. цены на электроэнергию опустятся в среднем на 35% по сравнению с инерционным сценарием, а объем выручки компаний составит $40 млрд. И все благодаря цифровизации.

В условиях глобализации мировой экономики, все индустриально развитые страны стремятся внедрить в жизнь меры комплексной цифровизации экономики. Если Россия пойдет по пути «наименьшего сопротивления», то мы избежим негативных последствий инерционного развития энергетики, что позволит: сэкономить ресурсы, существенно снизить финансовые затраты, приобрести новые рынки сбыта, привлекательные для инвестиций, развить в должной мере передовые цифровые технологии в противовес бесконечной «бумажной волоките» и бюрократии, и, в качестве бонуса, обеспечит специалистов высокотехнологичными рабочими местами. Главными трудностями при переходе на цифровые технологии в сфере энергетики являются отсутствие интереса у ключевых игроков рынка, неготовность к появлению потребителей новых типов, технологическая изношенность имеющихся систем, устаревшее правовое регулирование отрасли, ориентация на резервирование мощностей, а не на повышение эффективности работы системы, отсутствие внедрений и инноваций, а также отсутствие необходимой исследовательской базы. Необходимо осознать все масштабы проблемы и применить конкретные меры на пути комплексной цифровизации энергетики России.

Промышленные компании нацелены на внедрение программ, направленных на повышение энергосбережения и применения цифровых технологий. Крупные энергетические компании сегодня предлагают решения по автоматизации процессов посредством внедрения систем ЕRP,СЭД и ЕAM. Стоит отметить, что рынок IT-услуг в сфере энергетики привлекает даже такие купные транснациональные корпорации, как Google, Samsung и Tesla. Основными задачами, которые стоят перед потребителями энерготехнических услуг, являются: энергосбережение цехов, участков, установка цифровых разработок на площадки и платформы для самобалансирования процесса энергоснабжения. В связи с относительной дороговизной, а также долгим сроком внедрения (от полугода) решения подобного рода актуальны в основном для крупных предприятий черной металлургии и машиностроения, обеспеченных большим количеством неавтоматизированных рабочих мест. Со временем процесс автоматизации должен коснуться предприятий меньших масштабов, а также физических лиц.

Переход на цифровую энергетику необходимо начать осуществлять как можно раньше (срок – вчера). Мир не стоит на месте: ведущие страны, такие как США, Япония, Канада, страны ЕС уже давно применяют технологии, позволяющие сэкономить ресурсы, а также полностью отказаться от бумажных носителей в сфере энергетики. Для того, чтобы соответствовать мировым экологическим и технико-экономическим стандартам, России необходимо отказаться от позиции сырьевого придатка. Чтобы «выжить», сохранить природные ресурсы для будущих поколений, улучшить нелегкую экологическую ситуацию, вот уже более 100 лет отравляющую жизнь россиян, топ-менеджерам крупных промышленных предприятий пора осознать тотальную неизбежность процессов цифровизации, попробовать адаптироваться к реалиям новой экономической политики мира и идти в ногу со временем. Примером успешных внедрений на российском рынке комплексных IT-решений выступает инвестиционный проект «Россетей» - «Строительство интеллектуальных сетей», бюджет которого по предварительным оценкам составит 1,3 трлн. руб. «Выхлоп» от инвестиций прогнозируется на уровне 13% по IRR, а по показателю NPV - 70 млрд. руб. Срок окупаемости проекта составит 14 лет.Не смотря на критику проекта, в частности, связанную с определенными сложностями в его реализации, по мнению многих экспертов, он является ярким примером того, что пусковой механизм цифровизации энергетики в России уже запущен и реализация данного процесса – лишь вопрос времени.







Павел Моряков, генеральный директор «Москабельмет»













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