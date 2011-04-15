Фиксация прибыли может ослабить позиции рубля перед выходными

В четверг, 19 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 4 коп. (+0,07%), до 60,89 руб., курс евро понизился на 9 коп. (-0,12%), до 75,19 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (-5,26%), а в паре евро/рубль – 308,5 млн евро (-36,58%).

Банк России с 20 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 60,8583 руб., что ниже предыдущего дня на 69,56 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на отметке 75,4034 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 68,34 коп.

Покупатели рубля в четверг на открытии торгов пытались использовать рост нефтяных котировок и снижение вероятности введения новых антироссийских санкций. Рубль торговался в плюсе пять минут, после чего последовали его продажи. Курс доллара восстановился с 60,56 руб. до 61,21 руб., курс евро – с 75,09 руб. до 75,48 руб.

Покупки российской валюты могла остановить новость о том, Банк России для Минфина РФ возобновил приобретения иностранной валюты в рамках исполнения бюджетного правила. Во вторник было куплено валюты на 17,5 млрд руб. при плановом объеме этого месяца в 11,5 млрд руб. По среднему курсу 61,50 руб. (на 17 апреля) объем составил $284,5 млн или 6,3% от среднего торгового объема $4,4 млрд в паре USDRUB_TOM на Московской бирже. Считаю, что объем небольшой, чтобы влиять на динамику курса доллара.

В четверг на нефтяном рынке сформировался сигнал на продажу, указывающий на удешевление нефти марки Brent до $72,30. В пятницу, 20 апреля, в Азии доллар США торгуется в плюсе к своим конкурентам. Это указывает на то, что мы сегодня по нему можем увидеть ралли против российской валюты. Как только курс доллара проскочит до 61,32 руб., его рост ускорится уже на фоне технических факторов.

В паре евро/рубль ситуация неоднозначная. Здесь покупателям для развития восходящего движения нужно преодолеть отметку 75,77 руб. Также может сработать психологический фактор – нежелание участников рынка оставлять длинные позиции по рублю на выходные.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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