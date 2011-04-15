Рубль не готов идти в наступление

Рубль не смог продолжить восстановление в ходе торгов четверга, невзирая на высокие позиции нефти, которая, впрочем, сама перешла в оборону на вечерних торгах. Доллар же укрепился на международной арене, усилив давление на нашу валюту. Тем не менее, изменения были минимальными – доллар не смог подняться выше 61 руб. на закрытии и прибавил всего 0,07%.

Что мешает «россиянину» отыгрывать потери? Нефтяной фактор, где котировки достигли новых максимумов конца 2014 года, нивелирован возобновлением покупок валюты Центробанком для Минфина. Причем объемы покупок после шестидневной паузы были существенно увеличены, чтобы наверстать упущенное. Это один из основных факторов давления на рубль в настоящий момент, который добавляется к геополитике. Несмотря на спад напряженности, внешняя политика России сдерживает порывы спекулянтов, которые опасаются введения новых санкций и новой волны распродаж рубля.

В краткосрочной перспективе российская валюта скорее ослабнет, нежели подрастет. И дело не только в покупках Центробанка. Нефть, которая под конец дня сползла на отрицательную территорию, похоже, утратила импульс и вполне может привлечь фиксацию прибыли перед выходными, если, конечно, на сегодняшней встрече представители ОПЕК+ не скажут ничего сенсационного и не запустят новое нефтяное ралли, что вряд ли. Во-вторых, доллар, который оживился накануне вечером, с утра продолжает довлеть над основными валютами. В этих условиях пара доллар/рубль вполне может вернуться выше уровня 61 руб. и закрепиться над ним.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













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