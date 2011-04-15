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20.04.2018

Доллар не уйдет значительно ниже данного значения

Сегодня мы ожидаем нейтральное открытие индекса ММВБ и его консолидацию в области 2200-2250 пунктов. Сейчас основное внимание инвесторов направлено на политику, и сегодня участники могут предпочесть зафиксировать позиции, открытые в начале недели.
Индекс S&P закрылся незначительным снижением на уровне 2693 пунктов (-0,57%). Нефть нашла сопротивление на 74$ за баррель. Рост был вызван большим, чем прогнозировалось, сокращением запасов нефти в США и заявлением Саудовской Аравии и планах по подъему сырьевых котировок выше 80$.
В связи с ростом нефтяных цен рубль приближается к отметке в 60 рублей за доллар. Текущим моментом пользуются банковские участники, восполняя свои валютные резервы, которые на текущий момент в 6 раз ниже, чем в этом же периоде прошлого года. В связи с этим мы ожидаем, что доллар не уйдет значительно ниже данного значения.
Несмотря на общее снижение индекса, вчера сильнее рынка выглядели акции Роснефти (+1,26%), покупаемые на ожиданиях хороших результатов и заявлений менеджмента о планах по сокращению долговой нагрузки.
Сегодня будут опубликованы производственные результаты Русгидро и Алросы, а так же неаудированные финансовые результаты Магнита за 1 квартал. Если данные по Магниту покажут положительную динамику, то можно ожидать начало положительной переоценки их акций и выхода из диапазона 4300-5200 наверх.



Алексей Антонов, aналитик АЛОР БРОКЕР



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