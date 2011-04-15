Коррекция в ценах на нефть способствует продажам

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. Основным поводом к продажам послужит динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, на фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям, отступила от новых многолетних максимумов, установленных днем ранее, и сегодня с утра торгуется в районе 73,7 доллара за баррель. При этом ситуация на внешних фондовых площадках нейтральная для наших активов. Так, по итогам торгов четверга в США индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,3% и 0,6% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. На торгах в Азии наблюдается умеренное снижение, а большинство индексов теряет в пределах 0,2%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем некоторого снижения российского фондового рынка в начале торгов, в результате чего индекс МосБиржи может потерять до 0,5%. С открытия Европы, где мы не ожидаем единой динамики основных индексов, ситуация вряд ли претерпит существенные изменения. При этом в отсутствии важной макроэкономической статистки в первой половине торгов не исключен переход большинства рынков в консолидацию у достигнутых значений. Изменить ситуацию может динамика «черного золота», где сегодня в течении сессии возможны попытки «быков» возобновить рост и вывести нефть марки Brent выше 74 долларов. Это позволит нашему рынку ближе к вечеру отыграть часть потерь. Во второй половине торгов внимание инвесторов будет сосредоточено на статистики по индексу потребительского доверия Еврозоны, а также сезоне отечностей в США, где сегодня до открытия торгов за океаном данные опубликуют в частности Baker Hughes, General Electric и Schlumberger.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам, что будет вызвано коррекцией в ценах на нефть. В результате «быки» в начале сессии в паре USD/RUB попытаются пробить сопротивление, расположенной на отметке 61 рубль, и закрепиться над ним. Однако в дальнейшем продажи могут возобладать. Текущие уровни на рынке энергоносителей сами по себе являются поводом к укреплению российской валюты. Плюс к этому на следующей неделе предстоит пик налоговых выплат, в результате чего предложение валюты со стороны экспортеров будет повышенным, что окажет давление доллар. В результате к концу торгов американская валюта может полностью скомпенсировать утренний рост и уйти на отрицательную территорию.







Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»





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