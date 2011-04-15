Российский рынок чувствует себя все увереннее. На рынке преобладают покупательские настроения, в лидерах роста были те, кто сильнее всего упал ранее – Сбербанк, Мегафон, Распадская, Polymetal. Инвесторы видят в перепроданных акциях наибольший потенциал. Объем розничных продаж в России порадовал увеличением с 1.8% до 2%, что позволяет ЦБ еще раз скорректировать прогнозы по инфляции.

Еще одной причиной роста стал финансовый сектор - хорошую новость озвучил генеральный директор SWIFT Лайбрандт, пообещав не отключать Россию от международной системы передачи финансовых сообщений, что могло значительно повлиять на отечественный банковский сектор и снизить инвестиционную привлекательность страны, поэтому новость стоит трактовать исключительно в позитивном ключе.

Конечно, такое заявление прозвучало несколько несвоевременно, после того, как представители российской стороны заявили, что отключение больше не станет фактором обрушения системы международных расчетов. Кроме того, система уже давно устарела морально и физически и переход сложен именно из-за больших капиталовложений в инфраструктуру рынком, поэтому банки мирятся с существующим положением дел и готовы ее поддерживать.

В любом случае, для неискушенного инвестора, как и для тех фондов, что ранее к России только приглядывались, этот фактор позволяет использовать недооцененность отечественного рынка, а его участникам дополнительно заработать на "голубых фишках" флагманов российской экономики.







Александр Григоренко, управляющий активами ИК Global Capital











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