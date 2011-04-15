Нефть: пора на коррекцию?

Вчерашний день на рынке нефти ознаменовался достижением новых максимумов 3,5-летней давности. Brent в моменте касалась отметки 74,72, откуда к закрытию скорректировалась более чем на 100 пунктов, финишировав в красной зоне. Несмотря на откат, цены остаются на высоких позициях.

На наш взгляд, рынки слишком эмоционально отреагировали на разговоры о том, что Саудовская Аравия теперь мечтает о ценах в районе 80-100 долларов. Безусловно, в интересах королевства подталкивать цены вверх и далее, но каким образом это будет осуществляться? Возможно, игроки перенервничали в преддверии сегодняшнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Перед этим событием часть трейдеров все же решила зафиксировать прибыль.

От того, что поведают представитель картеля, будет зависеть настрой, с которым Brent уйдет на выходные. Скорее всего производители будут говорить о близости рынка к балансу и необходимости пролонгировать сделку. Ничего нового в этом случае рынок не услышит, но по крайней мере это укрепит ожидания относительно июньского саммита, на котором, как ожидается, будет приниматься решение о дальнейшей судьбе пакта.

С технической точки зрения, Brent оказалась сейчас скорее на нейтральной территории. Для возвращения краткосрочного бычьего импульса потребуется подъем выше 74, для развития локальной коррекции – уход ниже 73. Наиболее вероятна реализация второго сценария, учитывая потенциальную фиксацию прибыли перед выходными и публикацию данные Baker Hughes, которые могут указать на дальнейший рост буровой активности в США.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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