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20.04.2018

Что с рублём на МосБирже в пятницу?

На российскую валюту в пятницу воздействуют факторы понижения. Прежде всего это ожидавшаяся коррекция нефтяных цен. Котировки марки Brent после взлёта к $74,7 откатываются вниз к $73,6 на фиксации прибыли инвесторами в конце недели. При продолжении коррекции возможно ослабление котировок до $71-72, что и далее может оказывать давление на рубль. Кроме того, Минфин возобновил покупки валюты на бирже, остановленные сразу после панического падения курса рубля на прошлой неделе. А поскольку общий план по сумме покупок за апрель не меняется, то интервенции Минфина могут в ближайшие дни быть выше, чем в среднедневные в начале месяца.
Поэтому в начале торгов на МосБирже доллар к рублю подскочил с 60,87 выше 61,4 руб. Евро в аналогичной динамике поднялся с 75,12 до 75,65. Тем самым подтвердилась обеспокоенность инвесторов и шаткость успокоения «перемирием» России и США. Ситуацию могут переломить продажи выручки экспортёрами в ходе начавшегося налогового периода. Но тренд на ослабление рубля остаётся наиболее актуальным на ближайшее время и может увести котировки к 62-63 руб., особенно после окончания выплат налогов на следующей неделе.



Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд






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