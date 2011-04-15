Нефть: ралли выдыхается

Под конец минувшей недели, коснувшись новых долгосрочных максимумов, Brent частично скорректировалась, что с технической точки зрения выглядело вполне уместным. При этом котировки удерживаются над уровнем 73, сопротивляясь попыткам медведей зафиксировать прибыль на привлекательных уровнях.

Встреча технического комитета ОПЕК, по сути, не принесла рынку ничего нового. Экспортеры указали на перспективы дальнейшей кооперации, намекнув на пролонгацию сделки. Все это было заложено в ценах и никого не удивило. Между тем Трамп попытался обвинить картель в искусственном завышении цен, но реакция сырьевого сегмента на его слова была ограниченной.

Между тем, буровая активность в США продолжает расти. На прошлой неделе число активных установок выросло еще на 5 штук, до 820 единиц. Это новым максимум с марта 2015 года, сигнализирующий о дальнейшем увеличении добычи энергоносителей в стране.

С утра Brent корректируется в умеренном режиме, цепляясь за уровень 73. В краткосрочной перспективе утрата этой отметки может повлечь более активную фиксацию прибыли с целью на 71,50, особенно если доллар продолжит пользоваться спросом против большинства валют.

Для возобновления ралли активу потребуется свежая подпитка в форме благоприятной для рынка статистики по запасам и производству черного золота в США, обострении геополитических рисков и отступления американской валюты.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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