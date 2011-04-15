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23.04.2018

Пора готовиться к доллару по 65-66 рублей

Откат в паре USDRUB можно считать завершенным. Об этом свидетельствует график пары, на котором по итогам закрытия пятницы образовалась свечная комбинация «утренняя звезда». Зона 60,30-60,80 рублей, которая на мой взгляд, являлась основной зона спроса устояла, а значит не за горами то время, когда американская валюта вновь вернется к уровню 65 рублей.
Среди технических предпосылок, говорящих в пользу дальнейшего роста курса, я могу отметить наличие фигуры «клин» на графике пары USDRUB, верхняя граница которой уже была пройдена наверх. Также стоит отметить тот факт, что в момент коррекции был оттестирован уровень 60,98 рублей, являющийся пиком 10 июля 2017г., это классика жанра, а также тот факт, что коррекция к росту 56,75-65 рублей составила ровно 50%.
А главное, что тренд на повышение, который был начат в последних числах февраля, остается доминирующим.
Последняя неделя апреля пройдет под знаком тишины для Банка России перед заседанием регулятора и решением по ставке. Очевидно, что после событий 8-10 апреля, ЦБ РФ сейчас будет вынужден признать незащищенность курса нашей национальная валюты от внешних шоков.
Никто из экспертов не сомневается в том, что на ближайшем заседании, ключевая ставка будет сохранена на прежнем уровне в 7,25% годовых. Наиболее интересными являются планы Минфина, который после «отпуска» в период с 9 по 16 апреля, возвращается на рынок с увеличенными в 1,5 раза интервенциями. Именно этот факт позволит ведомству до 8 мая добрать необходимые объемы валют, что намой взгляд, усугубит положение российской валюты.
Таким образом, совокупность технических и фундаментальных факторов позволяет вновь ждать роста американского доллара до уровня 65 рублей и возможно выше.



Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд









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