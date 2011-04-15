Рубль на время забыл о геополитике: дорожающая нефть и налоговый период вдохновляют на рост

В пятницу, 20 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 50 коп. (+0,83%), до 61,40 руб., курс евро – на 27 коп. (+0,37%), до 75,46 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,8 млрд (-22,22%), а в паре евро/рубль – 328,3 млн евро (+6,41%).

Центральный банк России с 21 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,3222 руб., что выше предыдущего дня на 46,39 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 75,6532 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 24,98 коп.

Доллар и евро подорожали в пятницу по отношению к российской валюте, но завершили неделю в минусе. Торги на внутреннем валютном рынке по рублёвым парам открылись ростом. Давление на российскую валюту исходило от снижения нефтяных котировок, а также повсеместного укрепления доллара США, обусловленного ростом доходности десятилетних американских облигаций в ожидании дальнейшего повышения ставок ФРС.

Доходность десятилетних облигаций выросла с 2,906% до 2,962% годовых. Рубль подешевел к евро меньше, чем к доллару за счет падения курса евро на рынке Форекс.

В понедельник, 23 апреля, баррель Brent стоит $74 (+0,42%). Учитывая, что в России продолжается налоговый период, торги по рублёвым парам на Московской бирже откроются снижением в пределах 0,2% от пятничных цен закрытий.

Если на открытии Московской биржи в паре доллар/рубль не устоит поддержка на уровне 61,15 руб., то рубль укрепится к доллару до 60,75 руб. Если курс доллара на открытии дойдет до значения 61,15 руб. и отскочит от него вверх, то в этом случае к закрытию дня по нему ожидаю повышения котировок до 62 руб. Здесь нужно следить за общим настроением игроков на нефтяном рынке.

Курс евро на открытии рискует обновить уровень 75,00 руб. (минимум 19 апреля 2018 года). Если с открытия торгов европейской сессии пара евро/доллар перейдет к росту после пятничного падения, то тогда снижение пары евро/рубль будет ограничено областью 74,90-75,00 руб. В этом случае закрытие дня по курсу евро стоит ожидать в районе 75,60 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.