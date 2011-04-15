Рубль почувствует себя увереннее

В пятницу рубль показывал малоактивную динамику и завершил торги практически без изменений по отношению к иностранным валютам. Нефть оставалась на высоких позициях, но также торговалась в более тесном диапазоне. По итогам сессии пара доллар/рубль обосновалась в районе отметки 61 руб. Евро/рубль слегка просела, но удержалась над отметкой 75 руб.

Волатильность курса российской валюты снизилась на прошлой неделе, чем способствовало постепенное улучшение внешнеполитической ситуации. Однако более внятному восстановлению рубля помешало возобновление покупок валюты Центробанком для Минфина в более крупных объемах после вынужденной паузы. Кроме того, доллар заметно укрепился на международной арене, что в итоге свело к минимуму влияние налоговых выплат.

Впрочем, на этой неделе наша валюта может получить более ощутимую поддержку со стороны налогового периода, и если на геополитической арене не реализуются новые риски, пик налоговых выплат вкупе с высокими ценам на нефть могут открыть путь для дальнейшего восстановления позиций рубля. Однако на более долгосрочную стабилизацию курса пока рассчитывать не стоит. Тем более что на рынке энергоносителей может назреть коррекция.

В краткосрочной перспективе доллар/рубль может попытаться закрепиться под отметкой 61 руб., где важный уровень поддержки проходит в районе 60,20 руб. Ближайшее сопротивление тем временем проходит на 61,70 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













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