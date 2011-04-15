Покупатели на рынке нефти настроены серьезно

В понедельник на утренних торгах нефть Brent дешевела на фоне фиксации прибыли. Котировки в моменте достигали отметки 72,45, отыгрывая очередной рост буровой активности в США. Но на попытках развития нисходящей коррекции актив встретил поддержку и возобновил бычий ход, вернувшись выше уровня 74.

Сырьевой сегмент получает поддержку на ожиданиях июньского саммита ОПЕК+, где, как прогнозируется, экспортеры обсудят пролонгацию сделки. Хотя в продлении есть сомнения, учитывая, что сами производители все чаще говорят о том, что их цель уже практически достигнута. Рынок и далее будет нуждаться в поддержке, но уже не такой интенсивной, тем более что добыча в Венесуэле, судя по глубине кризиса, будет снижаться и далее.

Кроме того, в мае Вашингтон, скорее всего, введет повторные санкции в отношении Ирана, что грозит снижением экспорта и производства в стране. Также нарастает угроза обострения обстановки в Ливии. Другими словами, геополитика вполне способна обеспечить дальнейшее сокращение предложения на мировой рынке в среднесрочной перспективе.

Примечательно, что Brent смогла вернуться к росту, несмотря на впечатляющее ралли доллара, который продолжает укрепляться по всему спектру рынка. Тот факт, что цены игнорируют долларовый фактор и повышение буровой активности, говорит о серьезном настрое покупателей, которые, похоже, готовы отправить баррель к новым максимумам.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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