Рынок не сильно отреагирует на угрозы G-7

Российский рынок акций смог вчера ближе к вечеру выйти в «зеленую» зону и по итогам торгов даже прибавил по Индексу Мосбиржи 0,82%. Основным поводом для покупок стало заявление американского Минфина, что санкции с «Русала» могут быть сняты, если его основной владелец Олег Дерипаска расстанется с контролем над компанией. Сегодня на торгах в Гонконге бумаги компании прибавляют чуть менее 40%.

Но сегодня перед открытием торгов на рынке появилась ложка дёгтя: страны G-7 заявили о готовности ужесточить санкции в отношении России из-за ситуации на Донбассе. Впрочем, это песня старая и хорошо известная, также как и обвинения в нарушении прав человека в Крыму и призывы не травить больше предателей боевыми отравляющими веществами.

В былые времена рынок пропустил бы эту информацию мимо ушей, но сейчас у инвесторов присутствует страх и заявление «Большой семерки» несколько остудит пыл покупателей.

Однако это заявления уменьшает надежды на смягчения антироссийских санкций в обозримом будущем, о чем сейчас идут разговоры.

Но мы думаем, что фактор попытки нефти закрепиться выше 75 долларов за баррель перевесит политический негатив, тем более что и американские фьючерсы сейчас прибавляют около четверти процента после нейтрального закрытия фондовой Америки.

Позитивным фактором для рынка в целом является и вчерашний рост акций Сбербанка на 3,6%. Бумаги банка не смогли закрепиться ниже поддержки в 205 руб за акцию и теперь активно восстанавливаются. Не исключено, что и сегодня акции крупнейшего российского банка будут в лидерах роста, таща за собой остальные бумаги. На вечерних торгах фьючерсы на акции Сбера выросли на 0,4%.

Поэтому мы ожидаем открытия рынка в небольшом плюсе и продолжения неагрессивных покупок, если же, конечно, внешний фон не преподнесет неприятных сюрпризов.

Фактор приближения пика налогового периода все-таки должен выразиться в увеличенном объеме продаж валюты экспортерами, что дает основания для движения котировок российской валюты ближе к уровню 61 руб за доллар. В пользу рубля будет играть и дорогая нефть, рост которой по-прежнему необъясним.





Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов







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