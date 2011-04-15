Новости по «Русалу» поддержали российский рынок акций

Российский рынок акций в понедельник закончил торги в «зеленой» зоне на волне предложении США снять санкции с «Русала». На этом фоне взлетели цены на алюминий и акции самой компании. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+1,31%), машиностроительного (+0,87%) и нефтехимического (+0,78%) секторов.

Индекс ММВБ по итогам торгов вырос на 0,55% и закрылся на уровне 2245.04 пункта. Индекс РТС упал на 0,37% и остановился на уровне 1141.55 пунктов на фоне снижения курса рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в России снизились на фоне ожидания новых данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), а также ожидания встречи ОПЕК+, которая состоится в мае. Brent снизилась на 0,27%, до 73,86 долларов за баррель. WTI снизилась на 0,82%, до 67,47 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу торгов в России снизился против доллара США и евро. Спрос на ОФЗ остается небольшим, что может помешать рублю заметно вырасти. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра выросла на 0,86%, до 61,92 рублей за доллар. Пара евро/рубль подросла на 0,25%, до 75,65 рублей.

Рубль остается под давлением, и его снижение может продолжиться. Против доллара он может опустится к отметке в 63,00, если цены на нефть будут снижаться, а спрос на ОФЗ среди иностранцев не вырастет.

Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции в Австралии, цифры индекса делового климата IFO Германии. Из американских данных интересными будут цифры по продажам нового жилья и данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API).







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.