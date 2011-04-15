Рынок нефти засомневался в «иранском сценарии»

Во вторник на рынке нефти имела место локальная коррекция, которая с технической точки зрения выглядела логичной и объяснимой. Серьезных коррективов этот откат в общую картину не внес, однако в случае появления новых негативных сигналов фиксация прибыли вблизи долгосрочных максимумов может получить некоторое развитие. Brent, которая в моменте подбиралась к максимумам в районе 74,60, откатилась к отметке 73 и с утра тестирует этот уровень.

Предлогом для частичного выхода из лонгов на интересных для продажи уровнях послужили разговоры о том, что Вашингтон и Тегеран могут приступить к разработке нового соглашения о ядерной программе Ирана. С таким заявлением выступил президент Франции Макрон после переговоров с Трампом. Такое развитие событий снижает вероятность выхода из текущей ядерной сделки и введения санкций в отношении нефтяного сектора Ирана. Поскольку сокращение иранского экспорта под влиянием этого фактора уже заложено в текущих ценах, дальнейшие сигналы о том, что этот сценарий может и не реализоваться, будут давить на котировки черного золота.

Тем временем американский институт нефти представил свежий еженедельный отчет, согласно которому на прошлой неделе запасы сырой нефти неожиданно увеличились на 1 млн баррелей против ожидавшегося их сокращения. При этом негатив частично сгладило падение запасов нефтепродуктов и в особенности бензина (-2,25 млн баррелей). Рынок не торопится с выводами перед публикацией сегодняшнего официального отчета Минэнерго, который также прольет свет на динамику добычи. Если производство снова продемонстрирует рост, краткосрочный потенциал восстановления Brent будет ограниченным. В более широкой перспективе бычий потенциал сохраняется.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.