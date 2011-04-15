Рубль ждет новостей от нефти и долгового рынка США

Во вторник, 24 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 18 коп. (-0,30%), до 61,62 руб., курс евро – на 5 коп. (-0,07%), до 75,38 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (-19,51%), а в паре евро/рубль – 434,6 млн евро (+23,74%).

Центральный банк России с 25 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,6644 руб., что ниже предыдущего дня на 10,11 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 75,2121 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 58,03 коп.

Торги по рублёвым парам открылись снижением на фоне высоких цен на нефть. В начале торгов курс доллара снизился до 61,47 руб., курс евро – до 74,93 руб. На американской сессии курс доллара продвинулся до 61,36 руб. на фоне общего ослабления доллара США. К закрытию торгов цена восстановилась до 61,62 руб. из-за резкого снижения нефтяных котировок.

Укрепление доллара приостановилось, несмотря на рост доходности десятилетних американских гособлигаций. Её неспособность закрепиться выше психологического уровня 3% вызвала на валютном рынке Форекс нисходящую коррекцию по доллару. Она необходима участникам рынка, чтобы перегруппироваться и скорректировать свои портфели под новые рыночные условия.

Против единой валюты успехи у покупателей рубля были скромными. По итогам дня курс евро умеренно вырос против доллара США, прервав свое трехдневное падение. Основным драйвером роста пары евро/доллар стало повсеместное ослабление американской валюты. Во время технической коррекции участники рынка проигнорировали благоприятную статистику по рынку жилья и уверенности потребителей США.

Торги по нефти завершились снижением боле чем на 1%. В начале американской сессии покупатели черного золота сдвинули азиатский максимум с $75,25 за баррель на $75,44 за бочку, с которого началась нисходящая коррекция. Баррель Brent подешевел на $73,67, чем оказал давление на рубль.

На данные Американского института нефти (API) рынок отреагировал незначительным снижением. Согласно еженедельным данным, за минувшую неделю запасы нефти в США увеличились на 1,1 млн баррелей, до 429,1 млн (прогноз был -2,0 млн баррелей). Запасы бензина уменьшились на 2,7 млн баррелей (прогноз был -0,63 млн), запасы дистиллятов – на 1,9 млн баррелей (прогноз был -0,86 млн). Сегодня в 17:30 мск выйдет официальный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов от Управления энергетической информации США (EIA).

Рублёвые пары консолидируются с 17 апреля. По ним боковая динамика сохранится ещё пару дней, пока не прояснится ситуация с доходностью десятилетних облигаций США (пробьет 3% или нет), а также с ценами на нефть. Если в среду или четверг стоимость нефти марки Brent опустится ниже $72,80, то по паре доллар/рубль возобновится новое ралли. Укрепление рубля не рассматриваю, только ослабление до 62,6 руб. за доллар США. По паре евро/рубль жду консолидацию в диапазоне 75 – 76 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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