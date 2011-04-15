Объемы рынка отечественной кабельно-проводниковой продукции сегодня превышают 266 млрд руб. Порядка 45% кабелей применяется в энергетике, 17% - в производстве приборов и электрооборудования, 15% приходится на транспорт, 13% - на связь.[i]

Кабель – это крайне материалоемкая продукция: состояние рынка КПП на 85% зависит от состояния рынка металлов (алюминий, медь), а цена на кабельную продукцию устанавливается в зависимости от котировок металлов на бирже. Качественный кабель стоит дорого в связи с высокой стоимостью цветных металлов и с учетом того, что кабельная продукция зачастую разрабатывается эксклюзивно для нужд конкретного потребителя, в зависимости от потребностей рынка и соответствует строгим требованиям, предъявляемым к производителям КПП существующими сетями.

В XXI веке – эпохе «Индустрии 4.0», веке высоких технологий и массовой цифровизации, на электрические сети приходится огромная нагрузка, поэтому наблюдается положительная динамика развития производства кабельно-проводниковой продукции, применяемой в энергетике, транспорте и связи. Из-за огромного спроса на внутреннем рынке на качественный кабель, крупнейшие производители КПП России предлагают собственные целевые разработки, направленные на развитие отечественного кабельного рынка. Примером таких разработок является силовой кабель среднего напряжения марки ТЭВОКС, применение которого позволяет потребителю произвести замену старого кабеля на инновационный, безопасный продукт.





Павел Моряков, генеральный директор «Москабельмет»







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