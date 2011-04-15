Фондовый рынок РФ следует за мировыми площадками

После нескольких дней подъема российские фондовые индексы возобновили нисходящую динамику, что неудивительно, учитывая негативный внешний фон и застопорившееся нефтяное ралли. Рост доходности 10-летних казначейских облигаций США надавил на акции всех мировых рынков, и Россия не стала исключением. После полудня индекс МосБиржи теряет уже более 0,5%. РТС снижается в пределах 1%, несмотря на стабильный рубль, который незначительно уступает повсеместно растущему доллару.

В сегменте наиболее ликвидных бумаг преобладают продажи. Одними из лидеров просадки стали акции банка «Возрождение», где потери составляют 1,8%. В нефтегазовом секторе настрой неоднозначный. «Роснефть» и «Лукойл» умеренно подрастают, тогда как бумаги «Газпрома» снижаются более чем на 1%. Это может быть связано с фиксацией прибыли перед публикаций финансовой отчетности компании за четвертый квартал, которая заявлена четверг-пятницу.

Также сегодня в «Газпроме» заявили, что планируется завершить строительство газопровода «Сила Сибири» на участке от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем. Тем временем заместитель председателя правления компании Александр Медведев сказал, что Россия готова построить газопровод «Северный поток-3», если Европа заявит о необходимости новых транспортных маршрутов.

Внимание мировых инвесторов сейчас сосредоточено на динамике доходности американских трежерис, и если показатель продолжит расти, давление на развивающиеся рынки, включая РФ, усилится. Если при этом и нефть не сможет вернуться к максимумам, а вместо этого решит уйти на коррекцию ближе к выходным, отечественные индексы понесут еще более ощутимые потери. В краткосрочной перспективе просадка на российском рынке обещает быть умеренной.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













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