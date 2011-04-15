Быки на рынке нефти стали осторожнее

После попыток снижения котировки нефти марки Brent возобновили подъем, но ведут себя робко и осторожно. Накануне цена закрылась с небольшим повышением, вернувшись выше уровня 73. Сегодня в Азии котировки наметили возвращение к 74, прибавляя чуть более 0,5%.

В последние дни покупатели ведут себя осторожно. Игроки стараются фиксировать прибыль на новых попытках роста, тем самым выражая сомнения в том, что в мае против Ирана будут введены повторные санкции. Смуту внес французский президент Макрон, который всеми силами пытается убедить Трампа придумать новый план соглашения. Впрочем, пока нет признаков того, что лидера Белого дома удалось переубедить, и основной сценарий по-прежнему предполагает выход Штатов из сделки и, как следствие, введение ограничений на экспорт иранской нефти. Однако сомнения присутствуют, и это мешает более внятному росту котировок.

Еще одно препятствие на пути к новым максимумам – статистика из США. Вопреки прогнозам и данным API, вчерашний отчет Минэнерго отразил рост запасов сырой нефти на 2,17 млн баррелей против ожидаемого падения в аналогичных объемах. Более того, добыча продолжила расти, прибавив еще 46 тыс. баррелей в сутки, до нового рекордного максимума 10,586 млн баррелей в сутки. При этом экспорт повысился почти на 600 тыс. баррелей в сутки, поставив новый рекорд на уровне 2,33 млн баррелей в сутки.

До конца недели Brent вряд ли сможет бросить вызов недавним максимумам, учитывая медвежьи сигналы из США. Однако если мы услышим, что Трамп по-прежнему настроен на выход из ядерной сделки с Тегераном, это подстегнет краткосрочные покупки, но закрепиться над отметкой 74 фьючерсам пока вряд ли удастся, поскольку впереди нас ждет еще один фактор риска – завтрашние данные по буровой активности, которая может продолжить рост.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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