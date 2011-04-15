Рубль игнорирует дорожающую нефть и снова вынужден отступать

В среду, 25 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 74 коп. (+1,21%), до 62,36 руб., курс евро – на 53 коп. (+0,07%), до 75,91 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+4,87%), а в паре евро/рубль – 434,6 млн евро (+54,46%).

Центральный банк России с 26 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,7494 руб., что выше предыдущего дня на 8,50 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на отметке 75,3281 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,60 коп.

В среду российская валюта и другие валюты развивающихся стран находились под давлением в течение дня. Их негативная динамика была вызвана новым ростом доходности десятилетних американских облигаций выше 3% и снижением нефтяных котировок в первой половине торгов.

Еще одной причиной слабости рубля против доллара США стали технические факторы: отскок от поддержки на уровне 61,36 руб., пробой сопротивления на отметке 62,00 руб. Курс доллара восстановился до 62,49 руб., курс евро – до 76,19 руб.

Доходность десятилетних американских гособлигаций остается ключевым драйвером для всех бирж. Если в среду она большую часть времени находилась в боковом тренде, то сегодня её рост ускорится. По моим оценкам, в ходе американских торгов она повысится до 3,07% годовых, что негативно скажется на российской валюте.

Торги по нефти завершились ростом, хотя большую часть времени цена находилась в отрицательной области. Цена на нефть марки Brent восстановилась с $73,15 за баррель до $74,05 за бочку к закрытию. Покупатели пытаются удержать цену на высоких уровнях, используя ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Хоть Штаты говорят, что не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, цены неохотно снижаются. Негативные данные по запасам нефти и нефтепродуктов рынок проигнорировал.

Согласно последним еженедельным данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю, завершившуюся 20 апреля, увеличились на 2,2 млн баррелей, до 429,7 млн баррелей (прогноз был -1,6 млн баррелей, до 426 млн баррелей). Запасы бензина увеличились на 840 тыс. баррелей, до 236 млн баррелей (прогноз был -600 тыс. баррелей). Запасы дистиллятов упали на 2,6 млн баррелей, до 122,7 млн баррелей (прогноз был -900 тыс. баррелей). Добыча нефти в США выросла на 46 тыс., до 10,586 млн баррелей.

Пик налоговых платежей пройден. Минфин РФ в среду аукционы провел. Вчера они прошли успешно. Ведомство разметило два выпуска ОФЗ на общую сумму 30 млрд руб. при спросе 98,9 млрд руб. На динамику нефти рубль слабо реагирует, поэтому на сегодня он остается без поддержки.

На четверг целевая область для курса доллара находится в районе 63,10 руб. Курс евро растет медленно, так как его продают на Форекс на фоне роста доходности американских облигаций. По курсу евро ожидается повышение котировок до 76,45 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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