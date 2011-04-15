Российский рынок держится за счет нефти

После умеренно-позитивного старта, в четверг на российском фондовом рынке наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс МосБиржи держится в плюсе на 0,5% благодаря высоким ценам на нефть и относительно неплохому внешнему фону. РТС пришлось опуститься на отрицательную территорию в знак солидарности с рублем, который упал к 2-недельным минимумам в паре с долларом. Отечественная валюта снижается в пределах 1% к доллару и евро.

Инвесторы активно продают акции X5 Retail Group после публикации слабых показателей прибыли по итогам первого квартала. Чистая прибыль по МСФО за отчетный период снизилась на 32,6%, до 5,628 млрд рублей. EBITDA упала на 4% и составила 21,27 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 6,1% против 7,6% годом ранее. Скорректированная EBITDA сократилась на 2,1%. Выручка выросла на 19,9%, до 351,5 млрд рублей, а чистая розничная выручка увеличилась на 20,2%, однако этого оказалось недостаточно, чтобы нивелировать негатив от резкого падения прибыли ритейлера.

Котировки «Норникеля» повышаются на 0,7% после публикации отчетности. В первом квартале компания нарастила производство никеля на 1% в годовом выражении. Объем производства никеля из собственного сырья составил 53 тыс. тонн – это на 8% выше показателя за аналогичный период 2017 года. В компании объяснили наращивание производства увеличением переработки файнштейна Заполярного филиала. Общий объем производства меди за отчетный период увеличился на 18%.

Пока нефть удерживается на текущих позициях и сохраняет восходящий уклон, перспективы просадки российского рынка выглядят ограниченными. Этот же фактор должен сдержать падение рубля. Однако на иностранных площадках инвесторы соблюдают осторожность из-за высокой доходности американских облигаций, что не способствует улучшению динамики на отечественном рынке.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













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