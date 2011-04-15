Рубль опять отвязался от нефти

Цена на нефть (июньский фьючерс) в четверг 26 апреля к 14.38 мск росла на 0,8% до 74,62 доллара за баррель сорта Brent. Рынок черного золота продолжает следить за ситуацией с ядерной программой Ирана и снижением добычи в Венесуэле.

В среду помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что США не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, но рассчитывают выработать дополнительные соглашения.

Между тем, в Венесуэле продолжает стремительно падать добыча нефти, обновляя многолетние минимумы, - в марте снижение составило 55,3 тысячи баррелей в сутки, до 1,488 миллиона баррелей.

Однако рубль опять отвязался от дорогой нефти и снижается на фоне мировых тенденций к уходу инвесторов в защитные активы. Опасения роста инфляции в США повышает риски ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что негативно для валют развивающихся рынков. Грядущие длинные майские выходные также повышают спрос на валюту и как на средство платежа в поездках, и как на инструмент хеджирования рисков в дни отсутствия торгов на бирже.

К 14.36 мск доллар рос с начала торгов на 0,8% до 62,88 рубля, евро - на 0,9% до 76,6 рубля. До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,4-63,4 рубля, евро – в коридоре 76-77,2 рубля. Цена на нефть в рублях колеблется в районе многолетнего максимума 4700 за баррель сорта Brent.





Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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