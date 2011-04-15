Рубль мягок, а что скажет Банк России?

Российский рубль в четверг днем продолжает отступать в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется по 62,82 руб. (+0,7%). Евро оценивается в 76,55 руб. (+0,8%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 27 апреля, составляют 62,60 руб. за американскую валюту и 76,18 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 86 копеек в обоих случаях.

Интерес инвесторов к покупкам российских активов вернулся, но к рублю это сейчас не имеет отношения. Уже завтра ЦБ РФ проведет очередное заседание и примет решение по ключевой ставке. Логика подсказывает, что стратегию смягчения денежно-кредитной политики можно было бы и продолжать, но инстинкт самосохранения, по всей видимости, вынудит ЦБ оставить ставку на текущем уроне 7,25% годовых.

Очень мало времени осталось до инаугурации президента Владимира Путина и, вероятно, он не будет медлить с назначением нового главы правительства. Если еще пару месяцев назад список фамилий кандидатов на пост премьер-министра был крайне широк, то теперь он сузился до двух-трех имен, среди которых и Дмитрий Медведев. Это не очень нравится покупателям.

Сырьевой рынок после довольно спокойного утра рвется вверх. Баррель Brent восстанавливается на 0,7% и торгуется по $73,73, «бочка» WTI стоит $68,4 (+0,5%). Статистика от Минэнерго США, вышедшая накануне, показала рост запасов нефти на 2,170 млн баррелей при ожидании снижения индикатора. Это помогло «медведям» охладить цены, но, как видно, ненадолго.

Доллар США закроет сессию четверга в пределах 62,50-63,45 руб., единая европейская валюта – в диапазоне 76-77 руб.







Анна Бодрова, старший аналитик Альпари







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