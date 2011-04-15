Не ожидаем существенного движения наших индексов в начале дня

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. Так, рынок энергоносителей перешел к консолидации, в результате чего нефть марки Brent сохранила позиции в районе 74,5 доллара за баррель. По итогам четверга в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы снижаются, теряя в пределах 0,1% и торгуясь чуть выше уровней, соответствующих нашему вчерашнему закрытию. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 подтягивается на 0,7%, китайский Shanghai Composite отступает на 0,2%.

В сложившихся обстоятельствах мы не ожидаем существенного движения нашего рынка в начале торгов. Скорее всего индексу Мосбиржи удастся продемонстрировать рост в пределах 0,2%, после чего он перейдет в боковое движение у достигнутых уровней. Аналогичная динамика возможна на европейских площадках. При этом в первой половине дня инвесторы будут ожидать данных по безработице в Германии, ВВП Великобритании и индексу делового климата Еврозоны. Отметим, что не исключено возобновление роста на рынке энергоносителей, что позволит нефти марки Brent подняться в район 75 долларов и поддержит российские активы, дав очередной импульс к росту российским акциям. Во второй половине дня внимание игроков переключится на новости из-за океана, где сегодня перед открытием торгов в США продолжат публиковать отчеты американские компании, а в 15.30 и 17.00 мск соответственно выйдут предварительная оценка ВВП США за первый квартал и индекс настроений потребителей Мичиганского университета, которые и определят настроения, царящие на нашем рынке в последние часы сессии.

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю у уровней закрытия четверга. При этом в дальнейшем не исключены попытки укрепления российской валюты. Поводом к этому послужат высокие уровни на рынке энергоносителей. В результате пара USD/RUB к середине дня скомпенсирует часть роста предыдущей сессии. Выход же нефти марки Brent в район 75 долларов может привести к тому, что американская валюта сделает существенный шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 62 рубля. Важным фактором для национальной валюты станет решение российского регулятора по ставке. На фоне роста волатильности и ослабления рубля, на наш взгляд, ЦБ сохранит кредитно-денежную политику без изменений, что уже учтено в котировках российских активов.







Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»





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