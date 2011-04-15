Перед майскими праздниками ожидается укрепление доллара к рублю

В четверг, 26 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 35 коп. (+0,57%), до 62,72 руб., курс евро понизился на 3 коп. (-0,04%), до 75,88 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,9 млрд (+11,36%), а в паре евро/рубль – 999,1 млн евро (+129,88%).

Банк России с 27 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,6027 руб., что выше предыдущего дня на 85,33 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 76,1812 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,31 коп.

Рубль в четверг опять оказался под давлением с открытия торговой сессии на Московской бирже. В фокусе внимания трейдеров находились динамика основных валют на рынке Форекс и американских облигаций.

Всплеск волатильности по рублёвым парам наблюдался в первый час торгов на фоне снижения интереса инвесторов к активам развивающихся рынков, прохождения пика налогового периода, а также продолжающихся покупок валюты для Минфина РФ.

Рубль перестал дешеветь к американской валюте, курс доллара оказался на уровне 63,04 руб., поскольку доходность десятилетних американских облигаций отступила от 3%, а баррель нефти марки Brent подорожал до $74,94. На фоне общего укрепления американской валюты курс рубля во второй половине торгов стабилизировался, а курс доллара оказался на уровне 62,70 руб.

Курс евро снизился до 75,88 руб. Продавцы отыграли все дневные потери на фоне ослабления единой валюты на рынке форекс. Глава ЕЦБ Марио Драги во время пресс-конференции не дал ясных сигналов по поводу сроков окончания программы покупок облигаций.

В пятницу, 27 апреля, нефть смеси Brent стоит $74,44 (-0,41%) за баррель. Доходность десятилетних облигаций упала до 2,97%. Картина смешанная, но я полагаю, что рынок сегодня откроется ростом по рублёвым парам. К тому же по итогам вчерашних торгов индекс государственных облигаций России снизился на 0,15%, до 142,78.

Антироссийские санкции, ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США будут негативно влиять на рубль в ближайшие месяцы. Я по-прежнему придерживаюсь восходящего движения пары доллар/рубль выше 65 руб. На сегодня цель по курсу доллара находится на отметке 63,40 руб., а по курсу евро – на 76,70 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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