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27.04.2018

Рубль корректируется вверх, несмотря на ослабление нефти

Цена на нефть (июньский фьючерс) в пятницу 27 апреля к 15.07 мск снижалась на 0,2% до 74,58 доллара за баррель сорта Brent. Рынок черного золота слегка корректировался вниз на фоне подорожания доллара на форекс. Инвесторы ожидают выхода статистики по динамике ВВП США в первом квартале. Аналитики ожидают, что, согласно первой оценке, показатель вырос на 2% в годовом выражении против значения предыдущего квартала в 2,9%.
Однако рубль продолжает демонстрировать свою отвязку от дорогой нефти и растет в рамках коррекции после снижения накануне. Решение ЦБ РФ оставить ставку на уровне 7,25% годовых и нейтральные комментарии регулятора по поводу денежно-кредитной политики не оказали существенного влияния на курсовые колебания.
К 15.19 мск доллар снижался с начала торгов на 0,4% до 62,47 рубля, евро - на 0,6% до 75,41 рубля. До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 62-63 рубля, евро – в коридоре 74,8-76 рубля. Цена на нефть в рублях немного опустилась относительно многолетнего максимума 4700 за баррель сорта Brent.


Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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