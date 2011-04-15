Brent остается в диапазоне

Нефть Brent консолидировалась большую часть дня на торгах в пятницу. В моменте актив попытался протестировать отметку 74, но импульса не хватили, и актив откатился, завершив торги на отрицательной территории, причем в районе дневных минимумов 73,60, что говорит об угрозе дальнейшего отката на открытии торгов в понедельник.

Значимых новостей в сырьевом сегменте не было, и котировки спокойно консолидировались в довольно тесном диапазоне. Игроки не видят предлогов для возобновления покупок актива, тем более на фоне сильного доллара, который препятствует бычьим попыткам нефти.

В целом же Brent остается в пределах диапазона, покидать который пока не собирается, по крайней мере, если в ближайшее время на рынке не появятся мощные сигналы, которые вытолкнут котировки в одном из направлений.

Со стороны США сигналы по-прежнему медвежьи. Запасы растут, добыча бьет рекорды, а число буровых, как стало вчера известно, число буровых на нефтяных месторождениях страны выросло на 5 штук до 825 единиц. Таким образом, показатель достиг нового максимума начала апреля 2015 года, указывая на перспективы дальнейшего наращивания производства.

С технической точки зрения, Brent необходимо вернуться выше отметки 74 и в идеале закрепиться над областью 74,40, чтобы нивелировать локальное давление. В случае развития нисходящей коррекции утрата уровня 72 может повлечь более серьезную просадку.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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