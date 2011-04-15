Цены нефти замерли в ожидании решений Трампа по Ирану

Цены нефти в последний торговый день недели изменились незначительно. Последние известия от Baker Hughes по буровой активности подтвердил развитие привычных трендов. За неделю до 27 апреля общее число буровых в США выросло на 8 единиц до 1021 единицы, а число буровых на нефть выросло на 5 штук до 825 единиц. А вот основные неясные пока вопросы так и остаются в подвешенном состоянии. Это относится в первую очередь к вопросу по иранской ядерной программе. Вероятно, Трампу в этих вопросах помогут проходившие встречи с главой Франции и Германии. Поскольку европейские страны здесь до известных пределов оппонируют США, что в изложении Евроньюс звучит следующим образом: «Как заявила Ангела Меркель, Германия считает, что ядерной сделки с Ираном "недостаточно для сдерживания амбиций Тегерана и расширения его влияния в регионе": "Я заявила со всей ясностью, что данное соглашение далеко от совершенства и не может разрешить всех проблем, связанных с Ираном. Но оно должно стать краеугольным камнем. Я считаю, что за последние недели и месяцы Великобритания, Франция и Германия плодотворно поработали с нашими американскими коллегами, и скоро мы увидим, какое решение примет, в конечном счете, американская сторона". В любом случае, до обозначенного Трампом срока принятия решения остается совсем немного времени. И это решение позволит ценам нефти определиться с возможность продолжить движение вверх на развитии угрозы эмбарго на поставки нефти из Ирана.

Германии приходится оппонировать США и в вопросе строительства СП-2, и двери там пока тоже остаются приоткрытыми. Германия, да и вся Европа не желают и не могут делать здесь резких движений. Тем более что доля Газпрома в европейском импорте газа составляет около 60%, и по уверениям заместителя председателя правления компании Александра Медведева, не будет снижаться. По его словам «этот уровень отражает уровень взаимозависимости, который мы достигли с нашими европейскими потребителями».

Между тем Газпром вынашивает планы в ближайшие годы довести объемы импорта в страны дальнего зарубежья до 200 млрд. м3. Тем более что Газпром уверен в скором начале поставок газа в Китай по трубопроводу Сила Сибири. Хотя итоговые цифры, во что обойдется Газпрому восточный банкет, заставят акционеров компании неприятно поморщиться. Начальник управления департамента строительства компании Андрей Воробьев доложил, что «на весь период строительства магистральный газопровод «Сила Сибири» в текущих ценах оценивается с 1,1 трлн. рублей. Обустройство Чаяндинского месторождения потребует порядка 450 млрд. руб. и Амурский ГПЗ — 950 млрд. руб.». Между тем у компании свободный денежный поток подныривает под нулевую отметку, да и чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за 2017 год снизилась на 24,9% по сравнению с 2016 годом. И это при том, что выручка от продаж увеличилась за год на 7,1%.





Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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