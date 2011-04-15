Рубль подает признаки жизни

Во второй половине сессии пятницы рубль принялся отыгрывать потери, несмотря на отсутствие поддержки со стороны нефтяного рынка. Под занавес торговых суток доллар на международном рынке форекс попал под фиксацию прибыли, что обеспечило нашей валюте частичное восстановление. Так, по итогам дня пара доллар/рубль просела на 0,9%, опустившись под отметку 62 руб. Евро/рубль скорректировалась вниз на 0,6%, но осталась над уровнем 75 руб.

За эту неделю доллар прилично вырос против большинства валют, в основном за счет повышения показателей доходности трежерис. Также помогла благоприятная статистика из США, включая опубликованный вчера ВВП, который превысил прогнозы. Перед выходными участники рынка решили воспользоваться боевым настроем американской валюты и частично зафиксировать прибыль по длинным позициям. Это подстегнуло восстановление позиций рубля.

Еще одним фактором поддержки стали новости по «Русалу». Стало известно, что Олег Дерипаска решил снизить долю в холдинге En+, который владеет 40% алюминиевого гиганта, ниже 50% и отказаться от контроля над компанией. Такой сценарий открывает путь к снятию санкций в отношении «Русала», и перспективы его реализации взбодрили не только рубль, но и отечественный рынок в целом. На предстоящей неделе игроки продолжат следить за развитием событий на этом фронте.

Также в дальнейшем многое будет зависеть от самочувствия доллара на международной арене. Если валюта подтвердит перелом медвежьего тренда и возобновит восхождение, шансы на значительное укрепление рубля будут невелики. Тем более что на рынке нефти может назреть коррекция.









Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













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