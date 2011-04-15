Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28.04.2018

Рубль стремится вверх

Российский рынок акций в пятницу закончил торги в «зеленой» зоне на фоне неоднозначной динамики на рынках акций в Европе и США, а также высокой волатильности на рынке нефти, котировки которой сегодня и росли, и снижались.
В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+1,47%), энергетического (+1,16%) и
машиностроительного (+0,87%) секторов.
Индекс ММВБ по итогам торгов вырос на 0,28% и закрылся на уровне 2292.32 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,60% и остановился на уровне 1165.18 пунктов на фоне роста курса рубля к доллару США и евро.
Цены на сырую нефть к концу торгов в России торговались очень волатильно на волне динамики курса американского доллара и ожидания встречи ОПЕК+ в мае. Brent снизилась на 0,11%, до 74,66 долларов за баррель. WTI упала на 0,25%, до 68,02 долларов за баррель.
На валютном рынке рубль к концу торгов в России заметно вырос по итогам заседания ЦБ РФ по денежной политике. Регулятор сохранил основную ставку на прежнем уровне — в 7,25%. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра упала на 0,91%, до 62,15 рублей за доллар. Пара евро/рубль снизилась на 0,83%, до 75,25 рублей.
Мы ожидаем, что в субботу активность российских инвесторов будет
сдержанной, поскольку мировые рынки будут закрыты по причине выходных.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital


В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100