Рубль стремится вверх

Российский рынок акций в пятницу закончил торги в «зеленой» зоне на фоне неоднозначной динамики на рынках акций в Европе и США, а также высокой волатильности на рынке нефти, котировки которой сегодня и росли, и снижались.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+1,47%), энергетического (+1,16%) и

машиностроительного (+0,87%) секторов.

Индекс ММВБ по итогам торгов вырос на 0,28% и закрылся на уровне 2292.32 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,60% и остановился на уровне 1165.18 пунктов на фоне роста курса рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в России торговались очень волатильно на волне динамики курса американского доллара и ожидания встречи ОПЕК+ в мае. Brent снизилась на 0,11%, до 74,66 долларов за баррель. WTI упала на 0,25%, до 68,02 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу торгов в России заметно вырос по итогам заседания ЦБ РФ по денежной политике. Регулятор сохранил основную ставку на прежнем уровне — в 7,25%. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра упала на 0,91%, до 62,15 рублей за доллар. Пара евро/рубль снизилась на 0,83%, до 75,25 рублей.

Мы ожидаем, что в субботу активность российских инвесторов будет

сдержанной, поскольку мировые рынки будут закрыты по причине выходных.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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