Позитив на рынке сохраняется

Российский рынок акций вырос вчера на 0,7%. Но рост мог бы быть и большим, если бы не приближение праздников, в преддверии которых многие трейдеры предпочли сократить позиции.

Америка закрылась вчера около нуля, но мы думаем, что это явление временное – новая волна роста заокеанских индексов не за горами. Прежде всего, мировые рынки должны отыграть такое ключевое событие если не десятилетия, то этого года точно, как налаживание отношений между двумя Кореями и отказ Северной Кореи от проведения ядерных испытаний.

Нефть вчера ушла ниже 64 доллара за баррель, но это не должно пугать «быков». Пока это снижение мы рассматриваем как коррекцию после сильного роста, и на повестке дня еще стоит вопрос о санкциях в отношении Ирана. Поэтому при неблагоприятном для Исламской Республики развитии событий «черное золото» вполне может уйти выше 75 долларов за баррель.

Сегодня никаких поводов для заметных движений на российском рынке акций нет. День должен пройти нейтрально. Но когда Московская биржа проводит торги при закрытых западных площадках, иногда бывают сильные движения как рынка в целом, так и отдельных бумаг. В условиях низкой ликвидности и отсутствия внешних ориентиров крупные игроки могут попытаться сдвинуть цены в нужную им сторону. Однако спрогнозировать такие действия практически невозможно.

Возможно, сегодня лучше провести день вне рынка, поскольку любые действия на низколиквидном рынке в отсутствие значимых новостей и внешних индикаторов сопряжены с повышенным риском.







Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов







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