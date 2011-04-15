Цены на нефть закончили последний день июля на минорной ноте

Цены на нефть в последний день июля существенно снизились. Наиболее активное снижение показали цены американской нефти WTI. Первую большую ступеньку цен вниз можно связать с новостями о готовности президента США Дональда Трампа провести переговоры с иранским лидером Хасаном Роухани. Напомним, что именно обострение отношений между двумя странами и планируемые со стороны США эмбарго на экспорт нефти из Ирана являлись в последние месяцы важнейшим фактором продвижения цен нефти вверх. Понятно, что любая перспектива снижения напряженности воспринимается рынком как повод немного снизить выросшую премию напряженности.



«Медвежьим» фоном для цен нефти стали сообщения агентства Рейтер по предварительным данным о росте в июле добычи нефти в странах ОПЕК на 70 тб/д по сравнению с июнем. Тем самым был снижен (со 116% в июне до 111% в июле) уровень перевыполнения венского соглашения ОПЕК+.



А последняя существенная ступенька вниз на дневном графике цены нефти на вчерашних торгах была обусловлена вышедшими данными Американского института нефти о динамике запасов в США. По оценкам API запасы сырой нефти на прошедшей неделе неожиданно существенно (на 5,59 мб) выросли. Подросли на 2,89 мб запасы дистиллятов. Немного (-0,791мб) снизились запасы бензина.



Напомним, что по прогнозам экспертов Bloomberg запасы нефти должны были снизиться на 3 мб. (Запасы бензина снизится на 2,1мб, а запасы дистиллятов подрасти на 0,35 мб). Таким образом, прогнозы экспертов и оценки API по динамике запасов нефти оказались противоположными по знаку. Зато есть единодушие у API (-0,93 мб) с прогнозами Bloomberg (-0,5мб) хотя бы по направлению динамики запасов в Кушинге. В условиях разноречивых прогнозов и оценок рынок с большим нетерпением будет ждать выхода сегодняшних официальных данных EIA по динамике запасов и добычи нефти в США.





Подлевских Николай Аркадьевич,

Начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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