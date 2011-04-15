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01.08.2018

Инициатива на рынке нефти снова перешла к продавцам

Инициатива на рынке нефти снова перешла к продавцам. Торговая сессия вторника была завершена снижением стоимости нефти марки Brent к поддержке $74,00 за баррель. Давление сохраняется и на азиатской сессии среды. Стоит отметить, что настроения трейдеров уже в меньшей степени определяются опасениями потенциальной нехватки предложения сырья на мировом рынке.

Подобные изменения стали следствием роста нефтедобычи в странах ОПЕК и России. Также не остались без внимания и признаки смягчения позиции США против Ирана, что было обусловлено заявлениями американского президента Дональда Трампа о готовности встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани. Ранее, цены на нефть получали поддержку из-за возобновления американских санкций против Ирана, которые, как ожидается, могут существенно ограничить нефтяной экспорт из данного региона.

Сегодня в центре внимания еженедельные данные от Администрации энергетической информации (EIA) по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Опрошенные Wall Street Journal экономисты в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти за неделю 22-28 июля на 2,2 млн. баррелей. Некоторые аналитики полагают, что данные Минэнерго покажут сокращение запасов на 4 млн. баррелей.

При реализации данного сценария котировки нефти могут получить краткосрочную поддержку, нейтрализовать которую способны данные по запасам бензина или росту нефтедобычи в США. Кроме того, рекомендуем не упускать из вида свидетельства увеличения глобального предложения, рискующее стать основным драйвером долгосрочной слабости цен. Актуальная цель по Brent - снижение в район $70,00.


Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets


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