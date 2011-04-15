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02.08.2018

В фокусе рынка – «супер-четверг» Банка Англии

Но фондовых рынках мира господствуют продавцы. Разговоры о повышении тарифов на импорт китайских товаров в США спровоцировали новую волну страхов по поводу обострения торговой войны, что не благоприятствует покупкам рисковых активов в целом. Так, после просадки азиатских площадок, европейские индексы открылись на отрицательной территории. Ключевыми событиями до конца недели станут заседание Банка Англии и статистика по рынку труда США.

Российские индексы в начале торгов четверга показывают неоднозначный настрой. РТС снижается в пределах 0,5%, продолжая отыгрывать дальнейшее ослабление рубля. Доллар открылся гэпом вверх, на недельных максимумах выше отметки 63 руб. Снижение российской валюты выглядит вполне логичным, учитывая негативное отношение к риску, сильные позиции доллара и падение котировок нефти. Также игроки не решаются на покупки в ожидании завтрашнего объявления Минфином объема интервенций на август.

Сегодня внимание трейдеров сосредоточится на паре фунт/доллар в контексте так называемого «супер-четверга» Банка Англии. В повышении ставки никто не сомневается, и инвесторов будет интересовать риторика регулятора в отношении будущих шагов в условиях сохраняющейся угрозы «жесткого» Брекзита и дальнейшего разжигания торговых войн в мире. Осторожный тон Карни способен надавить на фунт. Не останется без внимания и квартальный инфляционный прогноз – если оценки будут понижены, это станет сигналом к тому, что Центробанк не будет спешить со следующим актом ужесточения. В целом, понижательные риски для стерлинга преобладают. С утра пара уже успела сползти к почти 2-недельным минимумам и вполне может вернуться под отметку 1.30 в ближайшей перспективе.



Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX


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