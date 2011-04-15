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03.08.2018

Рубль смущает угроза новых санкций

Рубль продолжил стремительно падать в паре с долларом на торгах в четверг. Котировки уверенно расположились над уровнем 63 руб. и достигли максимумов 20 июля в районе 63,50 руб. Евро/рубль вела себя скромнее из-за ослабления единой валюты на форексе – пара обновила недельные максимумы на уровне 73,80 руб. и слегка откатилась к закрытию торгов.

Российская валюта и без того чувствовала себя неуверенно, дешевея с оглядкой на сильный доллар и падающую нефть. Ускорить распродажи помогли спекуляции на тему подготовки законопроекта об ужесточении санкций США, которые охватывают российский госдолг.

Американские чиновники уже неоднократно поднимали тему введения ограничений в отношении покупок ОФЗ, и всякий раз отечественные активы реагируют довольно болезненно.

Так же вышло и накануне. Впрочем, вероятность реализации угрозы введения санкций против госдолга РФ на самом деле невелика. Во-первых, ранее в этом году американское кзначейство подчеркнуло, что такие ограничения сильно ударят по иностранным инвесторам, доля которых в ценных бумагах РФ составляет чуть менее 30%. А во-вторых, в скором времени Конгресс уходит на летние каникулы. И все же в краткосрочной перспективе распродажи рубля и российских активов в целом с большой вероятностью получат продолжение, тем более что у инвесторов есть основания сократить риски перед наступлением выходных.


Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc



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