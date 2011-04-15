Возможность новых санкций против РФ давят на курс рубля

Сегодня: Негатив сохраняется, но Brent дорожает. Все факторы, вызвавшие вчерашнюю просадку рынка, сохраняются: признаки замедления роста Китая (PMI для сферы услуг хуже ожиданий), риски торговой войны, планы мировых центробанков ужесточать монетарную политику, эскалация русофобских настроений в США.



Американский законопроект, который предполагает «санкции из ада», в частности запрет на российский суверенный долг, продолжит оказывать давление на рынки, хотя вероятность его одобрения конгрессом в такой форме невысока. Котировки Brent смогли отыграть часть снижения и сейчас торгуются на благоприятном уровне $73.4 за барр. Отчет о рынке труда США за июль, вероятно, будет позитивным, что сгладит опасения инвесторов по поводу состояния мировой экономики.



США по большей части в плюсе, Азия – в минусе. США (S&P 500 +0.49%, DJIA -0.03%, NASDAQ +1.24%). Азия (Hang Seng -0.26%, Shanghai +0.24%, Nikkei -0.18%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.08%), фьючерсы на Brent торгуются на уровне $73.39 за барр. – выше открытия.



Вчера: Снижение в условиях усиления рисков. Фактору торговой войны (США ввели санкции против Турции и угрожают тарифами Китаю) в сочетании с ужесточением позиций мировых центробанков (ФРС сигнализировала о более агрессивном повышении ставок, Банк Англии поднял ставку) вызвало распродажи на российском рынке. В конце торговой сессии дополнительным ударом стало внесение в конгресс США законопроекта, который может запретить покупку и владении российским суверенным долгом. Кроме того, рост запасов энергоресурсов в США и увеличение объемов добычи ОПЕК+ также способствовали усилению негативных настроений.



По итогам дня: Цены на нефть Brent (+1.06% до $73.4 за барр.), рубль ослаб к доллару до 63.36, РТС (-1.65%), индекс МосБиржи (-0.87%).





Марк Брэдфорд, аналитик «БКС Глобал Маркетс»







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