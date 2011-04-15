Рубль будет следить за динамикой нефти

Курс рубля слабо скорректировался вверх после трех дней снижения к доллару и евро на относительно стабильной динамике нефти, закрывшей торги выше 73 долларов за баррель по марке Brent. Кроме того, на второй план отошли опасения введения новых санкций США на госдолг РФ. В результате, пара USD/RUB завершила торги в пятницу снижением на 7 копеек – 63,34 рубля, пара EUR/RUB - на 18 копеек, до 73,23 рубля, свидетельствуют данные Libertex.



Американские индексы выросли, несмотря на дневное сползание сектора высоких технологий в рамках коррекции после тестирования Apple триллионного рубежа по капитализации. Макроэкономические данные, которые просигнализировали о желательности сдерживания темпов ужесточения ДКП ФРС США, поддержали американские рынки. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу вырос на 0,54% - до 25462,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,12%, составив 7812,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,46%, до 2840,35 пункта, по данным Libertex.



С утра формируется умеренно позитивный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки движутся разнонаправлено, нефть пытается подрасти и закрепиться выше 73,3 доллара за баррель. Фьючерсы на американские поднимаются: на индекс S&P 500 - на 0,09%, на индекс NASDAQ - на 0,1%, на индекс Dow Jones - на 0,03%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,42%, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,5%, при этом индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает больше чем на 1%, японский Nikkei 225 снижается на 0,08%. Продолжение торгового конфликта будет оказывать давление на валюты развивающихся стран, в том числе и рубль.



Впрочем небольшую поддержку можно будет ждать от растущей нефти. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,8-63,9 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,6-73,9 рубля.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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