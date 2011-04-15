Инвесторы сфокусировались на торговой риторике, доллар продолжает пользоваться спросом

Попытки роста азиатских фондовых площадок оказались тщетными – ведущие индексы просели по итогам сессии на фоне очередной эскалации торговой риторики после того, как Пекин предупредил об ответных мерах на возможное повышение тарифов на китайский импорт. В Европе рынки открылись незначительным подъемом. Основные бенчмарки растут в пределах 0,1-0,2%, а британский FTSE 100 пока не определился с вектором движения.



Российский фондовый рынок стартовал в минусе, продолжая отыгрывать угрозу введения новых санкций со стороны США. Давление на индексы РФ сдерживает бычий уклон на рынке нефти, однако этого недостаточно, чтобы развеять скептицизм инвесторов, которые соблюдают осторожность на фоне обострения санкционной риторики со стороны Вашингтона. Так, в первый час торгов индекс МосБиржи и РТС снижаются на 0,2% и 0,4% соответственно. Долларовый индекс отыгрывает возобновление снижения рубля. Пара доллар/рубль открылась гэпом вверх, тестируя сопротивление в районе 63,50 руб., которое остановило подъем котировок в минувшую пятницу.



Учитывая сохранение позитивного настроя доллара на форексе, в течение дня доллар может нарушить целостность этой области, если нефть не сможет развить восходящий импульс и бросить вызов отметке 74 по сорту Brent.



Европейские валюты продолжают нести потери. Трейдеры расценили пятничную статистику по рынку труда США как в целом позитивную и продолжают покупать доллар. Евро/доллар пока удерживается выше области 1.5550 благодаря ястребиным комментариям представителя ЕЦБ Новотны, который высказался в пользу более оперативной нормализации монетарной политики.



В противовес выступают данные из Германии, где производственные заказы сократились на целых 4,0% в месячном выражении против прогноза снижения на 0,4%, а PMI в строительном секторе упал до водораздела 50,0 от 53,0. Потенциал восстановления единой валюты на данном этапе выглядит ограниченным, и в краткосрочной перспективе динамика основной валютной пары будет зависеть от общего настроя по доллару.





Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX









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