Российский рынок торгуется неуверенно

Российский фондовый рынок начал торги понедельника нейтрально. После умеренной просадки на открытии, индекс МосБиржи вышел в плюс и повышается в пределах 0,4%, отчасти за счет ослабления рубля. РТС же немного слабеет под влиянием валютного фактора. Рубль торгуется с понижением на 0,2% к доллару и евро.



Неоднозначный внешний фон частично сглаживается за счет восстановления котировок нефти – Brent тестирует уровень 74.

«Роснефть» объявила о начале обратного выкупа акций на сумму $2 млрд. Программа будет длиться до конца 2020 года. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок установлен в размере не более 340 млн штук. Все приобретенные акции в рамках программы будут размещаться на балансе «Роснефти». Котировки компании в понедельник прибавляют 1,8%, в том числе на фоне восстановления мировых цен на нефть.



Акции ТГК-1 раллируют более чем на 2,5%, отыгрывая позитивную финансовую отчетность за второй квартал. Выручка компании увеличилась на 1% в годовом выражении. Операционные расходы сократились на 3%, а операционная прибыль подскочила на 28% в годовом эквиваленте. Показатель EBITDA увеличился на 13% по сравнению со вторым кварталом 2017 года. Чистая прибыль за период увеличилась на 23% г/г.



В отсутствие позитивных драйверов и сохраняющейся осторожности международных инвесторов на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем рассчитывать на устойчивый рост российского рынка в ближайшее время не приходится. Укрепление цен на нефть, несмотря на текущий подъем, также не внушает доверия. Для более уверенной картины необходимо подтверждение пробоя уровня 74 по сорту Brent и дневное закрытие выше этой отметки.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc











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