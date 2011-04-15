Санкции против Ирана поддержат нефть

Сегодня: Быки против медведей. Президент США Дональд Трамп положил конец спекуляциям на тему того, что угроза ввести санкции против Ирана – не более чем позиционирование перед дипломатическими переговорами с целью заключения новых ядерной и антитеррористической сделок на более выгодных условиях. Вчера вступила в силу первая фаза ограничительных мер, однако реальным доказательством намерений Трампа станет введение более жестких санкций 5 ноября. Кроме того, поддержку котировкам Brent и российскому рынку окажет сокращение добычи в Саудовской Аравии и США. Тем не менее США и Китай продолжают вести торговую войну, и ни одна из сторон не готова идти на уступки, что создает риск неопределенности. Значимых макроэкономических отчетов сегодня не ожидается, а значит, разнонаправленные настроения, которые наблюдаются на открытии, могут сохраниться в течение всего дня.



Рост в США и Азии. США (S&P 500 +0.35%, DJIA +0.16%, NASDAQ +0.61%). Азия (Hang Seng +0.69%, Shanghai +1.15%, Nikkei +0.55%). Фьючерсы н а S &P 5 00 (+0.02%), фьючерсы на Brent торгуются на уровне $73.97 за барр. – выше открытия.



Вчера: Слишком много негатива. Отскок котировок Brent на открытии оказал некоторую поддержку ввиду чуть более оптимистичных перспектив баланса спроса и предложения (сокращение добычи Саудовской Аравии и США, риски перебоев в поставках). Однако этот фактор не смог противостоять целой серии негативных драйверов: практически 100%-ной вероятности реализации сценария четырех повышений ставки ФРС в этом году, эскалации торговой войны между США и Китаем, замедлению роста Китая и ЕС, сохранению угрозы введения новых антироссийских санкций в США.



По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.34% до $73.7 за барр.), рубль ослаб к доллару до 63.76, РТС (-0.57%), индекс МосБиржи (+0.08%).





Марк Брэдфорд, аналитик «БКС Глобал Маркетс»





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