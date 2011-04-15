Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07.08.2018

Рынок нефти продолжает фокусироваться на фундаментальных показателях

Рынок нефти продолжает фокусироваться на фундаментальных показателях, напрямую влияющих на глобальное предложение. В ходе вчерашней торговой сессии участники рынка предпочли отыграть данные о снижении объема нефтедобычи в Саудовской Аравии с 10,49 млн. баррелей в день до 10,3 млн. Снижается производство нефти и в Венесуэле, находящейся во власти полноценного экономического кризиса. Недавнее переизбрание Мадуро привело к усилению санкций со стороны Соединенных Штатов.

В дополнение к этому государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы сообщила, что не сможет выполнить контракты на поставку из-за сокращения производства. Нефтеперерабатывающие заводы продолжают закрываться из-за отсутствия поставок сырья.

В ближайшие несколько месяцев ожидается, что производство нефти в Венесуэле снизится до 1 млн. баррелей. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказало обострение отношений между США и Ираном после того как в понедельник вступили в силу санкции, анонсированные Трампом еще в июне. Тем не менее, на текущем этапе речь идет только лишь о финансовых ограничениях.

Санкции против иранской нефти начнут действовать только в ноябре. На стороне продавцов остается увеличение добычи в России, а также перспектива замедления мирового экономического роста из-за торгового конфликта между США и Китаем. Учитывая неоднозначный фундамент новые позиции на продажу рекомендуем открывать небольшим объемом.


Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets


В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100