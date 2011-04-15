Рынок нефти продолжает фокусироваться на фундаментальных показателях, напрямую влияющих на глобальное предложение. В ходе вчерашней торговой сессии участники рынка предпочли отыграть данные о снижении объема нефтедобычи в Саудовской Аравии с 10,49 млн. баррелей в день до 10,3 млн. Снижается производство нефти и в Венесуэле, находящейся во власти полноценного экономического кризиса. Недавнее переизбрание Мадуро привело к усилению санкций со стороны Соединенных Штатов.



В дополнение к этому государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы сообщила, что не сможет выполнить контракты на поставку из-за сокращения производства. Нефтеперерабатывающие заводы продолжают закрываться из-за отсутствия поставок сырья.



В ближайшие несколько месяцев ожидается, что производство нефти в Венесуэле снизится до 1 млн. баррелей. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказало обострение отношений между США и Ираном после того как в понедельник вступили в силу санкции, анонсированные Трампом еще в июне. Тем не менее, на текущем этапе речь идет только лишь о финансовых ограничениях.



Санкции против иранской нефти начнут действовать только в ноябре. На стороне продавцов остается увеличение добычи в России, а также перспектива замедления мирового экономического роста из-за торгового конфликта между США и Китаем. Учитывая неоднозначный фундамент новые позиции на продажу рекомендуем открывать небольшим объемом.





Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets





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