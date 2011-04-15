Рынок РФ следует внешним сигналам

Торги вторника российский фондовый рынок начал с роста, и к полудню подъем ускорился. Индекс МосБиржи повышается на 0,7%, а РТС раллирует почти на 1%. Инвесторы решили пока абстрагироваться от угрозы новых санкций и сосредоточиться на улучшении внешнего фона, где европейские рынки растут вслед за площадками Азии.



Дополнительную поддержку отечественному рынку оказывает дальнейшее укрепление цен на нефть. Рубль тем временем консолидируется немногим ниже уровней закрытия понедельника, не решаясь на более уверенную коррекцию.



Акции «Сбербанка» дорожают на 1,3% после публикации благоприятных финансовых результатов за июль по РСБУ. Чистый процентный доход за отчетный период увеличился на 3,3% в годовом выражении – в основном за счет увеличения объема работающих активов. Операционные расходы сократились на 8,7%. Чистый комиссионный доход вырос почти на 41%.



«Башнефть» представила отчетность за второй квартал. Чистая прибыль компании по МСФО за отчетный период выросла вдвое, достигнув 27,436 млрд рублей. Выручка эмитента увеличилась в 1,4 раза - до 208,587 млрд рублей. Операционная прибыль выросла в 1,7 раза. Прибыль до уплаты налогов вдвое превысила показатель второго квартала прошлого года. После релиза акции «Башнефти» растут на 1,8%.



Отечественные инвесторы отыграли основной негатив от анонса новых санкций со стороны США, затрагивающих долговой рынок РФ, и временно переключились на позитивные факторы, которые приходят извне. Впрочем, угроза с обоих фронтов сохраняется, поскольку эскалация торговой войны между США и Китаем может произойти в любой момент и отбить у игроков желание рисковать.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc









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