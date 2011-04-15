Доходности американских Treasuries последние дни не коррелируют с индексом американского доллара. Вчерашнее восстановление совпало с разворотом доллара вниз от верхней границы консолидации.



Европейская валюта на предыдущих торгах развила отскок от нижней зоны консолидации 1,15-1,153. Негативно повлиять на американскую валюту могла слабая статистика по числу активных вакансий на рынке труда в штатах. Состояние рынка труда – один из главных индикаторов для ФРС при выборе темпа ужесточения ДКП. В результате индекс вновь не сумел выйти вверх из консолидации, «боковик» продолжается. Сегодня и завтра будут опубликованы данные по ценам производителей и ИПЦ, что окажет серьезное влияние на динамику американской валюты.



Высокодоходные валюты последние дни не демонстрируют единого тренда. Вчера приостановились девальвации китайского юаня и турецкой лиры. Рисковые настроения инвесторов улучшились. Вслед за этим укрепилась большая часть валют EM.



Рубль не стал исключением, несмотря на давление со стороны ожидаемых санкций, которое выливается в распродажи ОФЗ. Дополнительную поддержку оказал рост фьючерсов на нефть. Норвежская крона, имеющая тесную корреляцию с «черным золотом» вчера оказалась в лидерах роста.



Распродажи в ОФЗ продолжаются на опасениях введения санкций против суверенного долга. На этом фоне индекс RGBI вчера обновил годовой минимум, опустившись ниже значений середины июня. Доходность к погашению индикативных 10-ти летних ОФЗ практически достигла 8%, что дает реальную доходность (за вычетом инфляции) 5,5%. Причем после возвращения инфляции к таргету 4%, или даже после краткосрочного превышения таргета, реальная доходность останется на уровне 3-4%, что при текущих золотовалютных резервах и ценах на нефть явно избыточно. Вскоре, на мой взгляд, распродажи могут завершиться. О том, как оттоки капитала влияют на рынок ОФЗ можно прочитать в специальном обзоре.



Пара USD/RUB на прошлой сессии была слабо волатильна, немного отошла вниз от верхней зоны сопротивления устойчивого бокового коридора 61,5-64,5. Там расположен июльский максимум. Пик давления на рубль постепенно будет проходить, вслед за окончанием распродаж отечественных долговых бумаг. До осени, когда будет происходить обсуждение санкций против России в Сенате, ситуация может стабилизироваться. Мы продолжаем считать, что границы диапазона 61,5-64,5 довольно устойчивы и комфортны для курса в текущей макроэкономической ситуации. Соответственно, самая лучшая стратегия торговли на данный момент – от границ «боковика».





Сергей Гайворонский, эксперт БКС Брокер





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