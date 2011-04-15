Рубль сумел локально вырасти

Доллар терял во вторник к большинству конкурентов, включая рубль. Инвесторы воздержались от выхода за рамки устоявшихся торговых диапазонов последних месяцев. В результате пара USDRUB потеряла во вторник 25 копеек и закончила день на 63.49. EURRUB закрыла день на 73.65, прибавив 2.5 копейки.



С утра азиатские площадки прибавляют в ожидании фискальных стимулов Пекина, а американские биржи растут на сильной отчётности компаний.



Более того, нефть поддерживает позитивную динамику. Санкции США против Ирана в очередной раз возвращают на сцену риски перебоя поставок нефти, что поддерживает котировки. Нефть марки Brent торгуется с утра у $74.68, что на доллар выше уровней сутки назад.



Рублю также, вероятно, помогает сравнительно сильная отчётность российских компаний-экспортёров. Однако у этой медали есть оборотная сторона. Вместе с сильными результатами, компании объявляют о более высоких дивидендах, которые почти наверняка вскоре будут конвертироваться в валюты, оказывая давление на российскую валюту.



Также нельзя забывать о сохраняющемся негативном фоне в отношении санкций. Обсуждение этих мер со стороны США и появление новых имён среди целей санкций способно не только снизить котировки отдельных акций, но также вызвать распродажу рубля и всего рынка, как это было в апреле.



Пока мы видим, что администрация Трампа исполняет свои угрозы, как это было в случае с торговыми пошлинами против Китая и санкциями в отношении Ирана.



Проще говоря, высоки шансы, что за непродолжительным периодом отката в сторону роста рубля может последовать новый продолжительный импульс на укрепление доллара. Аналогичная картина складывается также и на глобальном рынке, что может усилить ослабление российской валюты в ближайшее время.







Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич





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